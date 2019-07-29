Срочная эвакуация и вода по крышу: кадры наводнения в Тулуне

Более тысячи человек, в том числе дети, отдыхавшие в летних лагеря, эвакуированы в Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

По информации гидрометеорологов, в связи с осадками уровень воды может повыситься до критических отметок на участках рек Ока, Ия, Уда, Белая, Бирюса и на малых реках южного Прибайкалья.

Подвалы семи многоквартирных домов и более 120 придворовых территорий подтоплены во время второй волны паводка в городе Тулун Иркутской области. Власти Тулуна призвали жителей города в случае резкого повышения уровня воды в реках быть готовыми покинуть свои дома.

"В связи с обильными осадками уровень воды в реке Ия продолжает неуклонно расти, создавая угрозу подтопления города и его инфраструктуры... Для эвакуации граждан развернут пункт временного пребывания в ДЮСШ города Тулуна по адресу: микрорайон Угольщиков, 42 "б". В настоящее время там размещен 41 человек. Свободно 65 мест... В случае резкого повышения уровня воды горожанам быть готовыми покинуть свои дома. Заранее приготовьте документы и ценные вещи. Не оставляйте без присмотра малолетних детей и престарелых граждан", - сообщает мэрия.

По данным властей, в зоне подтопления оказалась городская котельная, которая приостановила свою работу. Производится разбор и вывозка резервного оборудования на водозаборе.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу, 27 июля, власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.

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