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Они не кусаются: как в Лас-Вегасе борются с нашествием кузнечиков

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Ruptly/ twitter.com/GriffTheDiff / twitter.com/News3LV

Лас-Вегас переживает устрашающее нашествие бледных крылатых насекомых.

Жители Лас-Вегаса испытывают апокалиптические предчувствия из-за нашествия кузнечиков, которыми буквально усеяны улицы. Особенно впечатлительные вспоминают об одном из десяти библейские казней египетских - нашествие саранчи. А что говорят ученые смотрите на видео.

Жителям Абхазии подобная ситуация знакома. В республике уже несколько лет борются с мраморным клопом. Власти республики, чтобы мотивировать население на борьбу с клопом, объявили вознаграждение: тысячу рублей за каждый килограмм собранного клопа.

Как такой "урожай" сдавали в Очамчыре смотрите на видео: Каждый клоп на счету>>



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