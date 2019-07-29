Они не кусаются: как в Лас-Вегасе борются с нашествием кузнечиков

Жители Лас-Вегаса испытывают апокалиптические предчувствия из-за нашествия кузнечиков, которыми буквально усеяны улицы. Особенно впечатлительные вспоминают об одном из десяти библейские казней египетских - нашествие саранчи. А что говорят ученые смотрите на видео.

Жителям Абхазии подобная ситуация знакома. В республике уже несколько лет борются с мраморным клопом. Власти республики, чтобы мотивировать население на борьбу с клопом, объявили вознаграждение: тысячу рублей за каждый килограмм собранного клопа.

Как такой "урожай" сдавали в Очамчыре смотрите на видео: Каждый клоп на счету>>