Как у Путина: копия термокружки президента вызвала ажиотаж в Китае

Белая термокружка Владимира Путина прославилась благодаря саммиту Большой двадцатки в японской Осаке. Тогда президент США Дональд Трамп пил колу из бокала, хозяин саммита, японский премьер-министр - сакэ из национальной посуды. А президент России попивал чай из своей любимой кружки.
Пока кружки "как у Путина" появились только на сайте интернет-магазина Taobao, получить ее можно только по предзаказу. В первые же минуты продаж кружки приобрели свыше сотни покупателей, но ждать им придется две недели.
Taobao предлагает гербовый термос Путина сразу от нескольких "производителей". Стоимость - от 56 до 168 юаней, что составляет примерно 500-1500 рублей.
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