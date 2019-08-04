Хрупкий экипаж машины боевой: девушки показали класс на танковом биатлоне

Международный танковый биатлон, который стартовал на полигоне в подмосковном Алабино 3 августа, удивил тем, что впервые наряду с мужчинами-танкистами состязались представительницы прекрасного пола.

Девушкам доверили управлять газотурбинными Т-80УЕ-1. История танковых биатлонов показала - какими бы прекрасными машины ни были, результаты зависят от подготовки и слаженной работы экипажа.

Женская команда удивила и зрителей, и жюри. Представительницы слабого пола виртуозно справились с мужской техникой. До этого все они были военнослужащими, но занимали совсем другие должности. В большинстве - были медиками. Но согласились на уникальный эксперимент и доказали, что женщины могут все.

На протяжении последних девяти месяцев они упорно готовились к этим выступлениям. Что у них получилось, смотрите в нашем видео.

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