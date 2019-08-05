Сначала драка, потом вино: как в Испании праздновали нападение пиратов

На деревушку Катойра однажды напали викинги. Спустя тысячу лет здесь решили отпраздновать это событие. Каждый год переодетые в захватчиков с севера люди на драккаре, созданном по чертежам одиннадцатого века, высаживаются на побережье. Сельчане весело пытаются сопротивляться пиратам.
Участники праздника наслаждаются сначала дракой, потом обедом в честь давнего исторического события
В XXI веке вместо рек крови льются реки вина.
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