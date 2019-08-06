Три медведя в Магас: как животным после публикации RT удалось избежать продажи на мясо

Потап, Маня и Валя несколько лет жили в тесной клетке в придорожном кафе неподалеку от города Бузулук в Оренбургской области. Предыдущий владелец признался, что охладел к питомцам и планировал продать их на мясо и шкуры.
Мэр города Магас Беслан Цечоев выкупил животных, узнав о них из публикации RT.
Сейчас медведи отдыхают после долгой дороги, их уже осмотрели ветеринары. Беслан Цечоев пообещал время от времени рассказывать о животных в своем Instagram.
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