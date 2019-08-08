Держатся вместе: выпущенные на волю в Хабаровском крае косатки попали на видео

Три косатки, во вторник выпущенные на волю в Хабаровском крае, находятся недалеко от места выпуска и держатся вместе.

Третью группу косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустили в море у мыса Перовского в Хабаровском крае. При выпуске присутствовали представители Greenpeace.

Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.