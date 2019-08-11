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Прогуляться над городом: канатоходец установил мировой рекорд в Перми

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© Видео RUPTLY

Канатоходец из Германии установил мировой рекорд в Центральной России.

Немецкий спортсмен-экстремал, 29-летний Фриди Кюне, установил мировой рекорд в Перми, пройдя километр по тросу, натянутому на высоте 12-го этажа.

Маршрут от местного театра до здания законодательного собрания вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная подобная прогулка, совершенная в городских условиях.

За 45 минут, проведенных над городом, Кюне продемонстрировал несколько трюков, станцевал и трижды остановился, чтобы отдохнуть.

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