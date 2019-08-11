Прогуляться над городом: канатоходец установил мировой рекорд в Перми

Немецкий спортсмен-экстремал, 29-летний Фриди Кюне, установил мировой рекорд в Перми, пройдя километр по тросу, натянутому на высоте 12-го этажа.
Маршрут от местного театра до здания законодательного собрания вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная подобная прогулка, совершенная в городских условиях.
За 45 минут, проведенных над городом, Кюне продемонстрировал несколько трюков, станцевал и трижды остановился, чтобы отдохнуть.
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