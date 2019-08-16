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Путин о награждении экипажа аварийно севшего A321: герои и орденоносцы

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© Видео Sputnik

Президент Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний", посадившим самолет на кукурузное поле в Подмосковье, звания Героев России.

Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.

© Sputnik / Валерий Мельников
Пилотам аварийно севшего А321 присвоены звания Героев России

Сразу после взлета лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.

Лайнер благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.

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Теги:
Владимир Путин, Уральские авиалинии


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