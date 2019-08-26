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Брифинг Константина Затулина из пресс-центра ЦИК: трансляция завершена

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Темы:
Голосование на выборах президента Абхазии - 2019 (47)
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Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье 25 августа.

Явка избирателей на выборах президента Абхазии составила, по предварительным данным ЦИКа 56%, выборы признаны состоявшимися.

Общее количество избирателей - 121 тысяча 627 человек, в дополнительные списки включены 2702 избирателя.

© Sputnik / Илья Питалев
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Участки для голосования открылись в 8:00 по местному времени и будут работать до 20:00. Всего в Абхазии насчитывается 152 избирательных участка в 35 избирательных округах. Два избирательных участка открылись в России: в Москве и Черкесске. Избирательный участок в Стамбуле открыт не был.

Президентом может стать гражданин Абхазии абхазской национальности, свободно владеющий государственным языком, не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые. Так, по уточненным данным, правом голоса обладают более 118 тысяч избирателей.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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На заседании Парламента 4 апреля 2019 года, депутаты внесли изменения в процедуру голосования на выборах. Согласно законопроекту, принятому на сессии Парламента во втором и окончательном чтении, отменены маркировка пальца во время голосования и метод вычеркивания из бюллетеней кандидатов, теперь нужно будет ставить галочки напротив имени кандидата, за которого голосуешь. В бюллетенях указаны фамилии девяти кандидатов, а также графа "против всех".

Второй тур выборов президента Абхазии проводится не позднее, чем в двухнедельный срок после первого. Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших.

Темы:
Голосование на выборах президента Абхазии - 2019 (47)
Теги:
выборы президента Абхазии


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