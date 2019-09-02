Сквозь глаз "Дориана": охотники за ураганами пролетели через центр тропического циклона

"Дориан" - крайне опасный ураган 4 категории по шкале ураганов Саффира - Симпсона. Хотя предвидится постепенное ослабление, ожидается, что Дориан будет оставаться мощным ураганом на протяжении следующих нескольких дней.

В сети появилось видео пролета через глаз "Дориана" - относительно спокойной области в центре одноименного тропического циклона. Таким образом "охотники за ураганами" - американские самолеты, которые ведут мониторинг за бурей, - получают наиболее точную информацию.

Накануне сформировавшийся в Атлантическом океане "Дориан" усилился до максимальной пятой категории, порывы ветра в его пределах достигали почти 90 м/с. В Южной Каролине ввели режим ЧС в связи с приближением "Дориана", особый режим также действует в американских штатах Флорида и Джорджия.

Между тем в понедельник, ураган снизился до четвертой категории. "Дориан" - четвертый ураган, сформировавшийся в Атлантическом океане в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек.

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