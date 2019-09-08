Брифинг наблюдателей из Южной Осетии в международном пресс-центре: трансляция приостановлена

В Абхазии выбирают президента республики в воскресенье 8 сентября.

Одновременно с главой Абхазии избирается вице-президент. В тандеме с Раулем Хаджимба идет кандидат в вице-президенты Аслан Барциц, занимающий в настоящее время должность начальника экспертного управления Администрации президента Абхазии. Кандидат в вице-президенты в команде Алхаса Квициния - депутат Народного Собрания - Парламента Абхазии Дмитрий Дбар.

ЦИКом Абхазии заявлено 152 избирательных участка по стране и два избирательных участка за рубежом: в Москве и Черкесске.

Правом голоса обладают все граждане Абхазии, достигшие совершеннолетия и обменявшие старые образцы внутреннего паспорта на новые.

Первый тур выборов президента Абхазии состоялся 25 августа, в нем принимало участие рекордное за всю новейшую историю республики число кандидатов – девять человек.

Поскольку ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей, был назначен второй тур голосования.

Победителем при повторном голосовании будет считаться кандидат, набравший простое большинство голосов.

При этом в выборах должно принять участие не менее 25% граждан, внесенных в списки избирателей. Если пункт "против всех" наберет большинство голосов, выборы будут объявлены несостоявшимися.

Подробнее о ходе президентской гонки в Абхазии читайте в спецпроекте Sputnik Абхазия>>