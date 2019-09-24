В яблочко с закрытыми глазами: юная эквилибристка стреляет ногами

В сентябре Диана участвовала в праздновании 100-летия государственного цирка России в Москве. Трюкачи со всей страны выполняли номера, и Диана в том числе. Так она установила рекорд России, выстрелив точно в цель из лука ногами вслепую с трех метров.
Цирковым искусством девочка занимается уже восемь лет.
В планах у Дианы новый рекорд - выстрелить, стоя на одной руке.
В прошлом году Диана победила на Всероссийском конкурсе искусства "Цирковой Олимп-2018" имени М.М. Запашного.
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