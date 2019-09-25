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Выступление Кирилла Вышинского в Совете Федераций России: трансляция завершена

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Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (236)
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© РИА Новости .

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный из-под стражи под личное обязательство 28 августа, прибыл в Москву в рамках обмена Россией и Украиной осужденных и задержанных.

Главного редактора портала РИА Новости Украина задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозило до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Илья Питалев
Вышинский будет вести программу "Настоящая Украина" на российском телевидении

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность". Такое мнение не раз высказывали и представители юридического и журналистского сообществ.

Суд восемь раз продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей, 28 августа журналиста отпустили под личное поручительство.

Седьмого сентября Россия и Украина обменялись заключенными по схеме "35 на 35". Среди отпущенных Киевом был Вышинский, в тот же день он прилетел в Москву.

После приезда в Москву Вышинский заявил, что намерен участвовать в судебном процессе. При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова отметила, что участие в суде возможно в режиме видеоконференции, что не противоречит ни украинскому, ни российскому законодательству.

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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (236)
Теги:
Совет Федерации РФ, Вышинский


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