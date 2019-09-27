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Опасная девятка: задержание исламистов в Москве

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© Видео Следственный комитет Российской Федерации

В Москве арестовали девять исламистов, собиравших деньги на теракты для боевиков "Исламского государства"* в Сирии и Ираке.

Для координации использовался чат "в одном из мобильных приложений", но простого желания для вступления было мало.

Задержанные использовали для координации чат "в одном из мобильных приложений". Организатор группы лично проводил с каждым желающим вступить в чат беседы и обязывал ежемесячно скидывать на нужды ИГ* определенную сумму.

Ранее начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных заявил, что оперативникам ФСБ и МВД удалось выявить в 2019 году законспирированные ячейки террористов в 17 регионах страны.

Всего за первое полугодие 2019 года, добавил он, совместно с ФСБ России выявлено 972 преступления террористического характера.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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