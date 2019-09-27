Опасная девятка: задержание исламистов в Москве

Для координации использовался чат "в одном из мобильных приложений", но простого желания для вступления было мало.
Задержанные использовали для координации чат "в одном из мобильных приложений". Организатор группы лично проводил с каждым желающим вступить в чат беседы и обязывал ежемесячно скидывать на нужды ИГ* определенную сумму.
Ранее начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных заявил, что оперативникам ФСБ и МВД удалось выявить в 2019 году законспирированные ячейки террористов в 17 регионах страны.
Всего за первое полугодие 2019 года, добавил он, совместно с ФСБ России выявлено 972 преступления террористического характера.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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