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"В яблочко" за 200 километров: ракету "Оникс" запустили с Чукотки

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© RUPTLY.

Минобороны России провело испытания противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" в ходе учений на Чукотке.

Ракету запустили с территории Чукотки для поражения надводной цели, которая находилась на расстоянии более 200 километров.

Для выполнения задачи все необходимое оборудование и военных доставили к месту учений на судне Тихоокеанского флота. Безопасность обеспечивали корабли и самолеты военно-морской авиации.

Боевая часть ракеты "Оникс" весит почти 200 килограммов. Время развертывания из походного в боевое положение не превышает пяти минут. Интервал между стартами ракет составляет всего две-пять секунд. О том, как "Оникс" поразила мишень, – смотри в нашем видео.

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Теги:
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