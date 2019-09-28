Розовая гладь: сказочное озеро близ Нур-Султана в Казахстане

Вода в озере очень соленая, при этом водоем совсем неглубокий, а вода и грязь здесь – лечебные.
Раз в десять лет, можно наблюдать очень редкое природное явление. Это фантастическое зрелище - озеро окрашивается в розовый, вода переливается всеми оттенками пурпурного.
Ученые считают, что своим необычным цветом озеро обязано планктону - дуналиелле солоноводной.
Когда жара спадет и наступят холода, вода утратит свою яркость и снова станет обычного цвета.
В мире есть еще несколько известных розовых озер - Озеро Хиллиер в Австралии, озеро Ретба в Сенегале и соляное озеро Торревьеха в Испании.
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