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Розовая гладь: сказочное озеро близ Нур-Султана в Казахстане

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© Видео Sputnik Казахстан

Соленое озеро Кобейтуз находится в степи в 160 километрах от Нур-Султана, столицы Казахстана.

Вода в озере очень соленая, при этом водоем совсем неглубокий, а вода и грязь здесь – лечебные. 

Раз в десять лет, можно наблюдать очень редкое природное явление. Это фантастическое зрелище - озеро окрашивается в розовый, вода переливается всеми оттенками пурпурного.

Ученые считают, что своим необычным цветом озеро обязано планктону - дуналиелле солоноводной.

 

Когда жара спадет и наступят холода, вода утратит свою яркость и снова станет обычного цвета.

 

В мире есть еще несколько известных розовых озер - Озеро Хиллиер в Австралии, озеро Ретба в Сенегале и соляное озеро Торревьеха в Испании.

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