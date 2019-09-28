Розовая гладь: сказочное озеро близ Нур-Султана в Казахстане

Соленое озеро Кобейтуз находится в степи в 160 километрах от Нур-Султана, столицы Казахстана.

Вода в озере очень соленая, при этом водоем совсем неглубокий, а вода и грязь здесь – лечебные.

Раз в десять лет, можно наблюдать очень редкое природное явление. Это фантастическое зрелище - озеро окрашивается в розовый, вода переливается всеми оттенками пурпурного.

Ученые считают, что своим необычным цветом озеро обязано планктону - дуналиелле солоноводной.

Когда жара спадет и наступят холода, вода утратит свою яркость и снова станет обычного цвета.

В мире есть еще несколько известных розовых озер - Озеро Хиллиер в Австралии, озеро Ретба в Сенегале и соляное озеро Торревьеха в Испании.

Смотрите также: