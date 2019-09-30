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Сопрано в подземке: бездомная женщина спела арию в метро Лос-Анджелеса

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© Видео RT

В сети стало вирусным видео, снятое на одной из станций метро Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина исполняет отрывок из арии O mio babbino caro.

Местные СМИ выяснили, что исполнительницу зовут Эмили Замурка. Она эмигрировала из России почти 30 лет назад, пишет RT

Эмили — профессиональная скрипачка и пианистка. После переезда в США женщина преподавала музыку. Позже у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Какое-то время Эмили играла на улице, но трех лет назад ее скрипку украли. Лишившись инструмента, женщина больше не могла позволить себе аренду квартиры. Так она оказалась на улице.

Сейчас Эмили живет на автомобильной парковке и зарабатывает тем, что поет на улицах, и верит, что когда-нибудь снова сможет посвятить себя музыке.

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Теги:
уличные музыканты, Лос-Анджелес, США


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