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Пекин продемонстрировал военную мощь: парад в честь 70-й годовщины основания КНР

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© YouTube/RT

В Китае прошел масштабный военный парад в честь 70-летней годовщины образования республики.

Около 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, а также 160 вертолетов и самолетов приняли участие в параде.

Также на параде состоялся долгожданный показ новейшей межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 ("Дунфэн-41", "Восточный ветер"). Трехступенчатая твердотопливная DF-41 разрабатывалась в Китае с 1980-х годов, испытания ракеты начали проводить с 2012 года.

По данным из разных источников, DF-41 имеет дальность полета от 12 тысяч километров до 14 тысяч километров, она может нести от шести до десяти маневрирующих раздельных головных частей, что затрудняет перехват. В длину ракета достигает 21 метра, диаметр корпуса - 2,2 – 2,5 метра. Пуск ракеты можно осуществить с наземной и железнодорожной подвижной платформы, из шахтных пусковых установок. Точность стрельбы, по данным разных источников, составляет от 100 до 500 метров.

В параде впервые участвовали и созданная на базе межконтинентальной ракеты DF-31 ("Дунфэн-31) баллистическая ракета JL-2 "Цзюйлан-2", предназначенная для размещения на подводных лодках, и сверхзвуковая стратегическая крылатая ракета DF-100 ("Дунфэн-100") или CJ-100.

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