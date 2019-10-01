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Удивительное зрелище: в Испании нашли затонувший корабль с античными амфорами

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© Видео Youtube/ RT на русском

У берегов Майорки, в Средиземном море, археологи нашли более сотни античных амфор.

Эксперты оценили найденные артефакты и предположили, что они затонули около 1700 лет назад. Предполагается, что в афморах перевозили вино, оливковое масло и рыбный соус.

Обнаружить судно с амфорами удалось благодаря местному жителю, который заметил на побережье керамические осколки. Найденные артефакты переданы музею Майорки, где специалисты займутся реставрацией и изучением их содержимого.

В мае прошлого года сухумские рыбаки нашли амфоры античного периода, примерно IV-III тысячелетия до нашей эры, а журналист Sputnik Абхазия помог доставить сосуды Абхазскому госмузею.

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