Путин пошутил о "вмешательстве" России в американские выборы в 2020 году

"По секрету вам скажу: да, обязательно будем это делать", - в шутку ответил Путин, продолжив после небольшой паузы: "Чтобы окончательно развеселить вас там как следует".
"Только вы никому не говорите. Ладно?", - попросил он.
Перейдя на серьезный тон, российский лидер продолжил: "Вы знаете, у нас своих проблем хватает, мы занимаемся решением внутренних проблем и, прежде всего, нацелены на это".
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