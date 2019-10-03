Рискуя жизнью: воздушные гимнастки из России исполнили трюки на параплане

Две воздушные гимнастки из российского города Бердска показали свои навыки высоко в небе в полете на параплане на высоте около 600 метров.

Новосибирский блогер Станислав Ражев опубликовал видео, на котором две гимнастки выполняют упражнения на веревках, закрепленных на параплане.

Гимнастки Анжела Кулагина из Москвы и Наталья Косарева из Санкт-Петербурга специально приехали в Новосибирск, чтобы выполнить этот трюк.

Анжела Кулагина рассказала, что она уже не впервые выполняет трюки на параплане, но именно этот полет называет уникальным.

"Мы впервые поднялись и выполнили гимнастические упражнения на параплане вдвоем. Нас было трое в воздухе. Дело в том, что до этого только одиночных гимнасток поднимали. А мы сделали это вдвоем. Смогли выполнить и взлет, и посадку в составе трех человек. Кроме того, мы работали без страховки", - сказала Кулагина.

Девушка также отметила, что до этого не видела гимнастов, которые работают на высоте при таких погодных условиях. И именно из-за погоды времени на подготовку номера было мало.