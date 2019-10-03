Встречали персиками и финиками: кадры возвращения экипажа МКС на Землю

Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт США Ник Хейг провели на Международной космической станции 203 дня. Первый астронавт из ОАЭ Хазза аль-Мансури отправился к МКС в составе экипажа "Союз МС-15" и провел в космосе восемь дней, пишет RT.
На Земле их встретили персиками и финиками. Подарки вернувшимся из космоса традиционно привозят на вертолетах Ми-8, задействованных в поисковой операции.
Во время нахождения "Союз МС-12" в составе МКС, космонавты успели принять грузовые корабли "Прогресс МС-11", "Прогресс МС-12", Konotouri-8 и Cygnus NG-11. Они встречали экипажи кораблей "Союз МС-15" и "Союз МС-13", а также поработали с роботом "Федором".
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