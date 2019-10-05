Глазами хищного орлана: полет над Альпами

Ученые установили орлану камеру на спине и отправили в полет над Альпами, чтобы исследовать состояние ледников на вершине гор.

Видео опубликовала на YouTube организация Eagle Wings Foundation. На кадрах, запечатленных орлом по кличке Виктор, виднеются горные вершины Альп и ледники, тающие из-за изменения климата.

Орланы - род хищных птиц из подсемейства канюков семейства ястребиных.

В России встречается четыре вида орланов:

почти повсюду у водоемов обитает орлан-белохвост;

в степях от Каспия до Забайкалья встречается орлан-долгохвост;

на Тихоокеанском побережье - белоплечий орлан,

а также изредка залетает белоголовый орлан.

Все эти виды занесены в Красную книгу России.

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