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Глазами хищного орлана: полет над Альпами

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© Видео Associated Press

Ученые установили орлану камеру на спине и отправили в полет над Альпами, чтобы исследовать состояние ледников на вершине гор.

Видео опубликовала на YouTube организация Eagle Wings Foundation. На кадрах, запечатленных орлом по кличке Виктор, виднеются горные вершины Альп и ледники, тающие из-за изменения климата.

Орланы - род хищных птиц из подсемейства канюков семейства ястребиных.

В России встречается четыре вида орланов:

  • почти повсюду у водоемов обитает орлан-белохвост;
  • в степях от Каспия до Забайкалья встречается орлан-долгохвост;
  • на Тихоокеанском побережье - белоплечий орлан,
  • а также изредка залетает белоголовый орлан.

Все эти виды занесены в Красную книгу России.

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