Глазами хищного орлана: полет над Альпами

Видео опубликовала на YouTube организация Eagle Wings Foundation. На кадрах, запечатленных орлом по кличке Виктор, виднеются горные вершины Альп и ледники, тающие из-за изменения климата.
Орланы - род хищных птиц из подсемейства канюков семейства ястребиных.
В России встречается четыре вида орланов:
- почти повсюду у водоемов обитает орлан-белохвост;
- в степях от Каспия до Забайкалья встречается орлан-долгохвост;
- на Тихоокеанском побережье - белоплечий орлан,
- а также изредка залетает белоголовый орлан.
Все эти виды занесены в Красную книгу России.
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