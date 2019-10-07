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В Багдаде будет спокойно: Лавров подтвердил продажу оружия Ираку

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© Видео RUPTLY

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл в понедельник с первым за последние пять лет визитом в Ирак.

Россия продолжит реализацию контрактов по поставкам вооружения в Ирак. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом.

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© Sputnik / Shushanik Sargsyan Читать далее: https://ru.armeniasputnik.am/infographics/20190312/17667251/Krupneyshie-mire-eksportery-oruzhiya.html
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"У нас общее мнение в необходимости выполнять решения межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялась в апреле, а также мы будем реализовывать имеющиеся контракты по поставкам в Ирак российской продукции военного назначения", - заявил министр по итогам переговоров с главой МИД Ирака.

В Багдад глава российского МИД прилетел, чтобы встретиться с руководством страны. Кроме того, запланирован и визит в Эрбиль – для переговоров с представителями Курдского автономного района.

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Теги:
оружие, Ирак, Сергей Лавров


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