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Лохматая гостья: как встретили сбежавшую обезьяну жители Черкесской улицы в Сухуме

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© Видео Мадина Бигуаа

Из обезьяньего питомника в Сухуме сбежала постоялица, спустя два дня она "поселилась" на одной из столичных улиц, где ей оказали теплый прием.

Обезьяну приютили жители улицы Черкесская. Два дня они кормили ее орехами, пирожками, хлебом, яблоками и даже мороженым.

Машка, так одна из жительниц предложила назвать рыжего примата, с аппетитом поглощала все угощенья, которые она брала прямо из рук людей. Вскоре, обезьяна настолько адаптировалась на новом месте, что спокойно расхаживала там, где ей нравится.

Среди жителей улицы Черкесская были и те, кому захотелось оставить павиана у себя навсегда, но эту идею оценили не все. Некоторые забеспокоились, что обезьяна будет заходить к ним в дома и наводить там беспорядок.

Вскоре приехали сотрудники НИИЭПиТ, но забрать Машку в питомник с первого раза не удалось, хитрая обезьяна спряталась от преследователей. Вернуть  обезьяну обратно в питомник удалось лишь со второй попытки.

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