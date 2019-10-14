Лохматая гостья: как встретили сбежавшую обезьяну жители Черкесской улицы в Сухуме

Обезьяну приютили жители улицы Черкесская. Два дня они кормили ее орехами, пирожками, хлебом, яблоками и даже мороженым.
Машка, так одна из жительниц предложила назвать рыжего примата, с аппетитом поглощала все угощенья, которые она брала прямо из рук людей. Вскоре, обезьяна настолько адаптировалась на новом месте, что спокойно расхаживала там, где ей нравится.
Среди жителей улицы Черкесская были и те, кому захотелось оставить павиана у себя навсегда, но эту идею оценили не все. Некоторые забеспокоились, что обезьяна будет заходить к ним в дома и наводить там беспорядок.
Вскоре приехали сотрудники НИИЭПиТ, но забрать Машку в питомник с первого раза не удалось, хитрая обезьяна спряталась от преследователей. Вернуть обезьяну обратно в питомник удалось лишь со второй попытки.
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