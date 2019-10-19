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Почуствуй себя Барби: в Малибу сдают в аренду кукольный дом

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Sputnik Абхазия

Сервис по аренде недвижимости в США предложил поклонникам знаменитой куклы снять "дом Барби".

Знаменитой кукле Барби в этом году исполняется 60 лет — праздник отмечает не только компания Mattel. В честь знаменательного события сервис по аренде недвижимости объявил акцию — теперь можно арендовать воссозданный в натуральную величину дом Барби.

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Трехэтажный особняк расположен на побережье Малибу — он повторяет кукольный стиль дома, в котором живет Барби. В нем есть две спальни, две ванные комнаты, кухня, терраса, зона для медитации.

Особняк с бассейном, джакузи и кинотеатром оформлен в розовых тонах. В гардеробной собраны яркие наряды Барби — элементы декора также выполнены в кукольном стиле.

В нем может остановиться только одна группа из четырех гостей и всего на две ночи. Стоимость аренды — всего $60 за ночь.

Обычно этот дом не сдается — таким образом владельцы решили отпраздновать 60-летие создания куклы Барби.

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Теги:
Барби


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