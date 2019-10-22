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Утомленные солнцем: как в Абхазии проходит осень

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© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба
Sputnik Абхазия

Осень в Абхазии в 2019 году выдалась по-настоящему "бархатной", чему рады не только поздние туристы, но и местные жители.

Солнце, море, пляж в Абхазии не всегда ассоциируются с летом. Всеми этими "дарами" в стране можно наслаждаться даже в конце октября. Температура воздуха в среднем +23С°, а морской воды +20С°, в то время когда в центральных регионах России столбик термометра уже упал до +10 С°.

Неудивительно, что на пляжах все еще можно увидеть загорающих туристов. Всего с января по октябрь 2019 года Абхазию посетили более одного миллиона ста тысяч туристов, а это на 10% больше, чем в прошлом году.

Рады солнечной погоде и местные жители, которые заполняют Набережную махаджиров и парки. Тут и там можно увидеть прогуливающихся мамочек с колясками, радостных малышей, любителей покататься на роликах. Завсегдатаи Брехаловки продолжают "сезон" игр в шахматы, нарды и домино.

Несмотря на то, что синоптики прогнозировали наступление холодов уже к концу октября, судя по последним данным, "бархатная" осень порадует Абхазию и в первую неделю ноября. Дальше будет холоднее, но солнце не спешит прятаться за тучи.

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