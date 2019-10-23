Волна протестов в Евросоюзе: зачем европейские фермеры вышли на улицы городов

Европа превратилась в центр протестного движения. На улицы городов фермеры, недовольные аграрной политикой ЕС, выходят уже не первую неделю.
Президент Литвы уже назвал предложения неприемлемыми.
Недовольство фермеров растет на фоне повсеместного обеднения. Из-за ухудшения отношений с Россией сельхозпроизводители терпят убытки. Однако Брюссель не торопится их возмещать, есть траты и поважнее. Например, борьба с мифической "российской угрозой".
Чем именно они недовольны – смотри в нашем видео.
Читайте также:
- Лавров: итальянские сельхозпроизводители потеряли от санкций три миллиарда евро
- Натуральное свинство: Европа требует от России компенсации за контрсанкции
- Лавров: российское продэмбарго в отношении ЕС было честной мерой