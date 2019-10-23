13:18 23 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.80
  • EUR70.96
Поиск
Видео

Волна протестов в Евросоюзе: зачем европейские фермеры вышли на улицы городов

Получить короткую ссылку
28 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly / Sputnik
Sputnik Абхазия

Многотысячные акции протеста против сельскохозяйственной политики Европейского союза прошли в Германии и Франции.

Европа превратилась в центр протестного движения. На улицы городов фермеры, недовольные аграрной политикой ЕС, выходят уже не первую неделю.

Кормоуборочный комбайн
© Sputnik / Илья Питалев
"Россия завоевывает наши рынки": Запад об итогах санкций
Фермеры считают, что Брюссель должен пересмотреть принцип распределения средств из аграрных фондов. Сейчас меньше всего денег достается странам Балтии. Но в скором времени финансирование урежут всем - это предполагает новый бюджет ЕС, который сейчас обсуждается в Брюсселе.

Президент Литвы уже назвал предложения неприемлемыми.

Недовольство фермеров растет на фоне повсеместного обеднения. Из-за ухудшения отношений с Россией сельхозпроизводители терпят убытки. Однако Брюссель не торопится их возмещать, есть траты и поважнее. Например, борьба с мифической "российской угрозой".

Чем именно они недовольны – смотри в нашем видео.

Читайте также:

 



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лето на бис: "бархатный" сезон в Абхазии
Волна протестов в Евросоюзе: зачем европейские фермеры вышли на улицы городов
Состояние экономики Абхазии
Кризис в цифрах: ЦСИ проанализировал состояние экономики Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться