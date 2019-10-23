Волна протестов в Евросоюзе: зачем европейские фермеры вышли на улицы городов

Многотысячные акции протеста против сельскохозяйственной политики Европейского союза прошли в Германии и Франции.

Европа превратилась в центр протестного движения. На улицы городов фермеры, недовольные аграрной политикой ЕС, выходят уже не первую неделю.

Фермеры считают, что Брюссель должен пересмотреть принцип распределения средств из аграрных фондов. Сейчас меньше всего денег достается странам Балтии. Но в скором времени финансирование урежут всем - это предполагает новый бюджет ЕС, который сейчас обсуждается в Брюсселе.

Президент Литвы уже назвал предложения неприемлемыми.

Недовольство фермеров растет на фоне повсеместного обеднения. Из-за ухудшения отношений с Россией сельхозпроизводители терпят убытки. Однако Брюссель не торопится их возмещать, есть траты и поважнее. Например, борьба с мифической "российской угрозой".

Чем именно они недовольны – смотри в нашем видео.

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