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Африканские горизонты: Путин в Сочи поднял тост за глав делегаций стран Африки

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Sputnik Абхазия

Саммит Россия - Африка проходит в Сочи под сопредседательством президентов России и Египта. На него приглашены руководители всех 54 государств континента.

Президент России Владимир Путин выступил на торжественном приеме в честь участников саммита "Россия-Африка" в Сочи в среду и произнес тост за присутствующих на форуме глав делегаций африканских стран.

"У российско-африканского сотрудничества действительно богатая и насыщенная событиями история, и многое в ней связано с периодом становления независимых государств Африки. Наша страна решительно поддержала народы Африки в борьбе за независимость и суверенитет", - отметил президент в своей речи.

Путин выразил уверенность, что итоги саммита Россия - Африка, а также встреч и контактов на полях этого форума в Сочи будут способствовать дальнейшему расширению многоплановых связей между РФ и странами африканского континента.

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В завершение выступления он предложил тост за присутствующих на приеме глав делегаций и "за успех совместной работы по развитию полномасштабного взаимовыгодного сотрудничества, за благополучие, мирное будущее и процветание" народов России и стран Африки.

Сойдя со сцены, Владимир Путин подошел к главам всех делегаций, после чего занял место в зрительном зале, чтобы посмотреть праздничную программу, подготовленную для приема.

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Теги:
Сочи, Владимир Путин, Африка


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