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"Белые лебеди" улетели на юг: российские бомбардировщики Ту-160 впервые прибыли в ЮАР

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Sputnik Абхазия

Самолеты ВКС России Ту-160, а также самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 приземлились в ЮАР.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 впервые прибыли в Южно-Африканскую Республику в рамках соглашения о военном сотрудничестве. Самолеты совершили посадку на военной базе Вотерклоф в районе столицы страны Претории.

Полёт проходил над акваториями Каспийского и Аравийского морей, а также над Индийским океаном. Его продолжительность составила более 13 часов, летчики ВКС России преодолели более 11 тысяч километров. Экипажи Ту-160 выполнили дозаправку в воздухе. В конце полета их сопровождали истребители ВВС ЮАР.

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Теги:
ЮАР, Россия


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