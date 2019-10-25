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Вся Африка в Сочи: зачем лидеры континента приехали в Россию

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© video: Ruptly
Sputnik Абхазия

В Сочи в эти дни слетелись представители всей Африки. Смотрите в видео, о чем договорились лидеры "территории возможностей".

Лидеры африканских государств впервые в истории провели совместный с Россией саммит.

Председателями форума стали президент России Владимир Путин и его коллега из Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. На встречу они, по случайности, пришли в одинаковых галстуках. Но не смутились, а только посмеялись над совпадением.

Главный итог форума – Россия списала долги всем африканским странам на 20 миллиардов долларов. 

В форуме принимают участие более 40 глав государств и более 120 иностранных министров. Причем, не только африканских. Так, своих представителей направили США, Великобритания, Франция, Австралия и Канада. В общей сложности мероприятие собрало свыше шести тысяч участников. На переговорах обсуждаются особенности выстраивания взаимовыгодных отношений между РФ и странами Африки и подписываются важные соглашения.

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