Из пепла войны: как в Абхазии в собачьей конуре нашли редкий атлас XIX века

Книга "Путешествие вокруг Кавказа у черкесов и абхазов, в Колхиде, Грузии, Армении и в Крыму" Дюбуа де Монпере 1843 года выпуска – была подарена библиотеке Абхазского научно-исследовательского института меценатом Николаем Смецким.

"Путешествие вокруг Кавказа… " – старейшее и ценнейшее издание в библиотеке Абхазского института гуманитарных исследовании. Атлас уцелел по счастливой случайности и не сгорел во время пожара в АБНИИ, учиненном грузинскими гвардейцами 22 октября 1992 года.

Дело в том, что за несколько дней до пожара грузинские гвардейцы разграбили библиотеку АБНИИ. Украли и Атлас Дюбуа де Монпере.

Долгое время считалось, что все книги библиотеки института безвозвратно исчезли. Но после войны атлас нашли в одном из дворов Сухума. Книга служила фундаментом собачьей конуры. "Путешествие вокруг Кавказа" снова передали Абхазскому научно-исследовательскому институту.

Сегодня это единственная книга, которая уцелела в библиотеке АБНИИ. Атлас считается библиографической редкостью. В России сохранилось всего три экземпляра этого издания. "Путешествие вокруг Кавказа" – главное произведение де Монпере. До сих пор остается одним из самых уважаемых специалистами в области истории и археологии. В ней зафиксированы многие исчезнувшие или полуразрушенные памятники Причерноморья и Кавказа.

Атлас состоит из пяти серий карт, планов, зарисовок, таблиц, сделанных автором во время его исследований в начале 1830 годов. Финансовую помощь в издании атласа оказало русское правительство и лично император Николай I.

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