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Стрельба по мишени: "Панцирь – С" уничтожил цели на российско-сербских учениях

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© Видео RT Russian
Sputnik Абхазия

25 октября зенитно-ракетные комплексы войск противовоздушной обороны России прибыли в Сербию, где пройдут совместные российско-сербские учения ПВО "Славянский щит – 2019".

На военном полигоне "Пасулянске-Леваде" проходят совместные российско-сербские учения по ПВО "Славянский щит — 2019". В ходе выполнения стрельб боевыми расчетами зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" были уничтожены две воздушные и две наземные цели, имитирующие технику условного противника.

Главная задача учений – отработка совместных действий по обнаружению, классификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника в охраняемом районе.

Маневры включают в себя два этапа, первый этап состоялся в России на базе ВКС в Астраханской области.

Второй этап проходит на территории сербской авиабазы Батайница с 23 по 29 октября 2019 года.

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