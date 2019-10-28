Стрельба по мишени: "Панцирь – С" уничтожил цели на российско-сербских учениях

На военном полигоне "Пасулянске-Леваде" проходят совместные российско-сербские учения по ПВО "Славянский щит — 2019". В ходе выполнения стрельб боевыми расчетами зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" были уничтожены две воздушные и две наземные цели, имитирующие технику условного противника.
Главная задача учений – отработка совместных действий по обнаружению, классификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника в охраняемом районе.
Маневры включают в себя два этапа, первый этап состоялся в России на базе ВКС в Астраханской области.
Второй этап проходит на территории сербской авиабазы Батайница с 23 по 29 октября 2019 года.
Читайте также:
- Реактивная "буря": кадры стрельб из системы залпового огня "Торнадо-Г"
-
"Утес" против "Штиля": видео ракетных стрельб в Черном море