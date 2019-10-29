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Ничего себе "ошибочка": Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"

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Президент США Дональд Трамп назвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России". Американский лидер оговорился, когда комментировал стенограмму его разговора с президентом Украины.

Глава США Дональд Трамп допустил оговорку, комментируя публикацию стенограммы его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. В своей речи Трамп назвал Зеленского "новым президентом России". На странную реплику главы Белого дома указал американский журналист Дэниэл Дэйл в своем Twitter.

Трамп заявил, что его беседа с Зеленским была "отличной", а его противники просто пытаются раздуть из нее скандал.

"И, вишенка на торте — российский, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, выступил с заявлением. И там ничего не было. Не было никакого давления на него", — сказал он.

Напомним, 25 июля состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Позднее в американских СМИ появилась информация, что глава Белого дома потребовал от Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который может стать главным конкурентом Трампа на предстоящих выборах президента Соединенных Штатов.

25 сентября Конгресс США начал процедуру импичмента Дональда Трампа. По словам конгрессменов, глава Белого дома "предал должность президента и национальную безопасность" США.

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