21:56 31 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.77
  • EUR71.19
Поиск
Видео

Пентагон обнародовал видео операции по ликвидации аль-Багдади

Получить короткую ссылку
9 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Defense.gov (US Department of Defense)
Sputnik Абхазия

Террористическая организация "Исламское государство"* подтвердила ликвидацию своего главаря Абу Бакра аль-Багдади, назвала имя его "преемника"

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал журналистам в ходе брифинга первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.

На  видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как здание с двух сторон обступают люди.

"Здесь мы видим объект, ... где прятался Багдади. Как я отметил ранее, этот изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", - отметил генерал.

Маккензи добавил, что на видео также показано, как "боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха".

Террористическая организация "Исламское государство"* подтвердила ликвидацию своего главаря Абу Бакра аль-Багдади, назвала имя его "преемника", передает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение связанного с исламистами сайта Amaq.

"Преемником" аль-Багдади, по данным агентства, организация назначила Аби Ибрахима аль-Хашеми аль-Кураши.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

*Террористическая организация, запрещена в России

Теги:
Исламское государство, Абу Бакр аль-Багдади, видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Новый урожай, инаугурация и плеяда фестивалей: события октября в Абхазии
Пентагон обнародовал видео операции по ликвидации аль-Багдади
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться