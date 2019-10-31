Пентагон обнародовал видео операции по ликвидации аль-Багдади

Террористическая организация "Исламское государство"* подтвердила ликвидацию своего главаря Абу Бакра аль-Багдади, назвала имя его "преемника"

Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал журналистам в ходе брифинга первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.

На видео показано здание, в котором, по утверждению США, находился террорист. На кадрах видно, как здание с двух сторон обступают люди.

"Здесь мы видим объект, ... где прятался Багдади. Как я отметил ранее, этот изолированный объект находился в провинции Идлиб на северо-западе Сирии", - отметил генерал.

Маккензи добавил, что на видео также показано, как "боевики открывают огонь по американским силам, ведущим наступление с воздуха".

Террористическая организация "Исламское государство"* подтвердила ликвидацию своего главаря Абу Бакра аль-Багдади, назвала имя его "преемника", передает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение связанного с исламистами сайта Amaq.

"Преемником" аль-Багдади, по данным агентства, организация назначила Аби Ибрахима аль-Хашеми аль-Кураши.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее, аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать".

Аль-Багдади, настоящее имя - Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, известен как главарь террористов с 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ Мосуле провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

*Террористическая организация, запрещена в России