Стыковка грузового корабля NASA "Лебедь" с МКС

Космический грузовик Cygnus прибыл на Международную космическую станцию. Среди доставленных вещей специальный жилет для защиты от космической радиации, который потом планируют использовать для высадки на Луну и Марс.

Космический частный грузовик Cygnus ("Лебедь") в воскресенье совершил стыковку с Международной космической станцией. В НАСА отметили, что все предварительные стыковке процедуры прошли в штатном режиме и лишь с небольшим опозданием от планового времени. Космонавты подсоединили роботизированную руку-манипулятор станции к подошедшему на расстояние нескольких метров грузовику в 14:28 мск.

"Поздравляем команду управления полетами с успешным прибытием Cygnus", — транслировало НАСА сообщения экипажа МКС. Непосредственная стыковка грузовика к стыковочному порту прошла в 17:54.

НАСА сообщило, что Cygnus везет более двух тонн груза, включая продовольствие для космонавтов, а также образцы для проведения ряда экспериментов, в частности, измерение уровня радиации на МКС при помощи нового более точного оборудования.

Корабль состоит из двух отсеков — приборного и грузового. Как и российские, японские и европейские космические транспортные корабли, американский "Лебедь" — одноразовый.

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