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Крутой эко-бизнес в Кении: где берут сырье для арт-объектов

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Sputnik Абхазия

Компания по переработке сырья "Ocean Sole" ("Душа океана", Найроби, Кения) изготавливает разноцветные игрушки и произведения искусства из резиновых и пластиковых шлепанцев, вымываемых на берег Индийским океаном.

По оценкам экологов, до семи миллиардов тонн отходов сбрасывается в мировой океан каждый год, и это стало уже настоящей экологической катастрофой. По словам Джулии Чёрч (Julie Church), специалиста по охране окружающей среды и учредителя компании, идея начать эко-бизнес ей пришла во время наблюдений за кенийскими бедными детьми, которые играли с выброшенными на пляж вьетнамками, сделав из них подобие корабликов.

Компания Ocean Sole ежегодно решает сразу несколько задач:

  • Перерабатывает 400 000 шлепанцев, что составляет около 50 тонн пластиковых отходов, изъятых из океана
  • Дает работу 50 талантливым художникам
  • Материально поддерживает 700 нуждающихся семей 
  • Выделяет средства на образование 6000 человек
  • Производит фантастически красивые и яркие игрушки и произведения искусства из переработанных шлепанцев

Ежегодный оборот компании Ocean Sole, в которой трудоустроены 150 человек, составляет около 150 тысяч долларов США. Впечатляющие показатели!

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