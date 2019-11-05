Крутой эко-бизнес в Кении: где берут сырье для арт-объектов

По оценкам экологов, до семи миллиардов тонн отходов сбрасывается в мировой океан каждый год, и это стало уже настоящей экологической катастрофой. По словам Джулии Чёрч (Julie Church), специалиста по охране окружающей среды и учредителя компании, идея начать эко-бизнес ей пришла во время наблюдений за кенийскими бедными детьми, которые играли с выброшенными на пляж вьетнамками, сделав из них подобие корабликов.
Компания Ocean Sole ежегодно решает сразу несколько задач:
- Перерабатывает 400 000 шлепанцев, что составляет около 50 тонн пластиковых отходов, изъятых из океана
- Дает работу 50 талантливым художникам
- Материально поддерживает 700 нуждающихся семей
- Выделяет средства на образование 6000 человек
- Производит фантастически красивые и яркие игрушки и произведения искусства из переработанных шлепанцев
Ежегодный оборот компании Ocean Sole, в которой трудоустроены 150 человек, составляет около 150 тысяч долларов США. Впечатляющие показатели!
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