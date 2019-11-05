Крутой эко-бизнес в Кении: где берут сырье для арт-объектов

Компания по переработке сырья "Ocean Sole" ("Душа океана", Найроби, Кения) изготавливает разноцветные игрушки и произведения искусства из резиновых и пластиковых шлепанцев, вымываемых на берег Индийским океаном.

По оценкам экологов, до семи миллиардов тонн отходов сбрасывается в мировой океан каждый год, и это стало уже настоящей экологической катастрофой. По словам Джулии Чёрч (Julie Church), специалиста по охране окружающей среды и учредителя компании, идея начать эко-бизнес ей пришла во время наблюдений за кенийскими бедными детьми, которые играли с выброшенными на пляж вьетнамками, сделав из них подобие корабликов.

Компания Ocean Sole ежегодно решает сразу несколько задач:

Перерабатывает 400 000 шлепанцев, что составляет около 50 тонн пластиковых отходов, изъятых из океана

Дает работу 50 талантливым художникам

Материально поддерживает 700 нуждающихся семей

Выделяет средства на образование 6000 человек

Производит фантастически красивые и яркие игрушки и произведения искусства из переработанных шлепанцев

Ежегодный оборот компании Ocean Sole, в которой трудоустроены 150 человек, составляет около 150 тысяч долларов США. Впечатляющие показатели!

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