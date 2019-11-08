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Фундамент прошлого: в Литве снесли бункер советских времен

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© Видео Мэрия Вильнюса
Sputnik Абхазия

Бомбоубежище было рассчитано на 1500 человек. Площадь бункера составляла 1000 квадратных метров, там сохранилась и мемориальная доска.

В советское время под многими муниципальными зданиями строились бомбоубежища на случай возможной войны, в том числе и под Дворцом профсоюзов в Вильнюсе.

Дворец был открыт в 1963 году, к 1990-м здание было приватизировано, а в 2004-м из-за пожара частично разрушено.

После 2004 года строение из-за безответственности городских властей было заброшено и пришло в аварийное состояние. Вместо сохранения исторического наследия муниципалитет принял решение о сносе здания и строительстве на его месте Национального концертного зала, но в планы градостроителей вмешался советский бункер на горе Таурас.

Бомбоубежище было построено в советское время на случай возможной войны.

На месте Дворца профсоюзов собираются построить Национальный концертный зал на 1,7 тысячи мест.

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