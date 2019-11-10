Норвежский художник сжигает свои работы: смотрите, зачем он это делает

Дино начинал как татуировщик, затем начал творить не только на телах.
За свою карьеру художник провел немало экспериментов, создавая шедевры даже из куска хлеба. Как-то он даже умудрился создать портреты персонажей сериала "Игра престолов" из обычной столовой соли. А до этого художник рисовал потрясающе реалистичные портреты.
Сейчас он пробует себя в новой технике. Рисует известных персонажей культового кино - Джокера, Джона Уика, Скайуокера и других. Рисует не красками, а порохом, замазывает портреты специальной краской и потом устраивает эффектное шоу, поджигая картину, на которой под воздействием пламени проявляется нарисованное.
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