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Норвежский художник сжигает свои работы: смотрите, зачем он это делает

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© YouTube/ РИА Новости
Sputnik Абхазия

Норвежский художник Дино Томич создает картины с помощью необычной "огнедышащей" техники. Он использует порох и специальную краску, которая меняет цвет после нагревания.

Дино начинал как татуировщик, затем начал творить не только на телах.

За свою карьеру художник провел немало экспериментов, создавая шедевры даже из куска хлеба. Как-то он даже умудрился создать портреты персонажей сериала "Игра престолов" из обычной столовой соли. А до этого художник рисовал потрясающе реалистичные портреты.

Сейчас он пробует себя в новой технике. Рисует известных персонажей культового кино - Джокера, Джона Уика, Скайуокера и других. Рисует не красками, а порохом, замазывает портреты специальной краской и потом устраивает эффектное шоу, поджигая картину, на которой под воздействием пламени проявляется нарисованное.

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