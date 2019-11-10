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Пятилетняя сноубордистка вытворяет невероятные трюки

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© РИА Новости .
Sputnik Абхазия

Василисе Ермаковой пять лет, она не просто катается на сноуборде, она делает на доске сложнейшие трюки.

За плечами Василисы уже четыре рекорда. Ради таких результатов приходится заниматься по пять часов в день, но Василиса готова тратить на тренировки еще больше времени, ведь впереди — важные соревнования.

Василиса начала заниматься, когда ей было три года.

В арсенале юной сноубордистки уже множество сложных трюков на сноуборде: Backside 360, Backside 540 (вылет с трамплина задней частью сноуборда и вращение) и Frontside 180, Frontside 360 (вылет с трамплина передней частью сноуборда и вращение). Осваивает девочка также джиббинг — скольжение по различным конструкциям (50х50, Frontside boardslide, Backside boardslide).

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