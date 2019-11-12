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В Армении появилась сказочная деревня хоббитов

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Sputnik Абхазия

Теперь, чтобы увидеть домики хоббитов и даже пожить в них, не нужно лететь в далекую Новую Зеландию.

Кто бы мог подумать, что деревню хоббитов из знаменитых фильмов "Властелин колец" и "Хоббит" можно найти не только на просторах Новой Зеландии, но и в Армении. Однако это так.

В тенистых лесах Дилижана уютно расположился атмосферный отель, где постояльцы смогут пожить в настоящих домиках хоббитов. Как и в фильме, в армянской деревушке все по правилам – круглые окна и двери, каменные тропинки и милые садики.

Правительство Армении на своей странице в Facebook сообщает о том, что поклонники саги Толкиена теперь могут отдохнуть в Дилижане. Уникальный отель призван сделать этот город новым туристическим направлением.

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