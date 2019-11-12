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Несгораемая память: в латвийском Даугавпилсе снова зажгли Вечный огонь

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Sputnik Абхазия

Вечный огонь в Даугавпилсе зажгли в память об освободителях города в июле 1984 года. Но в 1991 году руководство Даугавпилса погасило Вечный огонь, сославшись на "бесхозность" этого символа

В начале 2013 года в Даугавпилсе нашлись люди, поставившие себе задачей воссоздать символ, добившись, чтобы Огонь вновь горел круглый год. Общественный активист Валерий Ощенков основал организацию "Восстановим Вечный огонь" и объявил о начале кампании по сбору средств. Она увенчалась успехом — и вечером 20 мая 2014 года в городском Дубровинском парке прошла скромная церемония зажжения Вечного огня.

К лету 2019 года деньги закончились и вопрос снова встал ребром. Тем не менее на добровольные пожертвования горожан Даугавпилса Вечный огонь был зажжен снова. Но мероприятие вызвало бурную реакцию у представителей национально-патриотической части латвийского общества.

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Теги:
Латвия


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