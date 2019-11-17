Съедобная посуда: новая разработка российских ученых

В лабораториях Южно-Уральского Государственного университета ведутся исследования по разработке компонентов для производства биоразлагаемого пластика, который в числе прочего можно будет употреблять в пищу.

В Челябинске ведутся разработки полностью биоразлагаемого материала. В его основе лежит обыкновенный крахмал. Из него планируется делать одноразовую посуду, которую потом можно будет съедать после использования.

Специалисты выяснили, что крахмал отлично подходит для изготовления безопасных для окружающей среды материалов. Но для этого его нужно подвергать особой обработке при помощи ультразвука.

Применение таких технологий дало возможность отказаться от использования опасных химикатов при получении нового биоразлагаемого материала. Также ученые отметили, что материал на основе крахмала безопасен. Сделанную из него одноразовую посуду можно даже есть.

Ранее в Минприроды заявили, что власти решили ввести запрет на использование одноразовой пластиковой посуды. Таким образом, планируется снизить загрязнение окружающей среды пластмассовыми отходами. Идею поддержали в Госдуме.

Читайте также: