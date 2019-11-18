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Костюмированный полет: британец смог летать как Железный человек

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© Видео РИА Новости
Sputnik Абхазия

Британец изобрел реактивный летательный костюм, с помощью которого можно разогнаться до 137 километров в час.

Британец Ричард Браунинг научился летать как Тони Старк из фильма "Железный человек". В его реактивном костюме, который называется "Дедал" можно разогнаться до 137 километров в час.

Управляется костюм с помощью рук.

Уже скоро Браунинг планирует запустить серийное производство реактивных костюмов.

В 2017 году Браунинг попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый быстрый полет в реактивном костюме. Версия костюма двухгодичной давности могла разогнаться до 51,5 км в час. 

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