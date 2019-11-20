Обновленная "Малка": испытание одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны России опубликовало видео испытаний артиллерийских установок 2С7М "Малка".
В ролике можно видеть стрельбы российских артиллеристов в Кузбассе. Они нанесли удар по позициям условного противника на расстоянии 30 километров.
Самоходную артиллерийскую установку "Малка" недавно модернизировали: на 203-миллиметровой САУ заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Кроме того, обновили оборудование.
Установка предназначена для поражения целей и объектов противника в глубине обороны за линией фронта.
"Малка" может стрелять осколочно-фугасными снарядами и активно-реактивными боеприпасами. Главное преимущество этого оружия — возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.
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