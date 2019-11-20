Обновленная "Малка": испытание одной из самых мощных пушек в мире

2С7М "Малка" — модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданный в 1980-х и до сих пор считающийся одной из самых мощных пушек в мире.

Минобороны России опубликовало видео испытаний артиллерийских установок 2С7М "Малка".

В ролике можно видеть стрельбы российских артиллеристов в Кузбассе. Они нанесли удар по позициям условного противника на расстоянии 30 километров.

Самоходную артиллерийскую установку "Малка" недавно модернизировали: на 203-миллиметровой САУ заменили коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Кроме того, обновили оборудование.

Установка предназначена для поражения целей и объектов противника в глубине обороны за линией фронта.

"Малка" может стрелять осколочно-фугасными снарядами и активно-реактивными боеприпасами. Главное преимущество этого оружия — возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

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