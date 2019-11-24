15:56 24 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.71
  • EUR70.52
Поиск
Видео

Путин призвал "трясти" чиновников

Получить короткую ссылку
20 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik / РИА Новости
Sputnik Абхазия

Президент России Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия" призвал ее членов "терзать и трясти" чиновников на местах, а также добиваться решения проблем.

По словам президента, для партии самое худшее – это "искать для себя комфорт" и "быть удобной, покладистой для начальника любого уровня". Он призвал членов партии лидировать во всем.
"Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы. Добиваться справедливости. Вы же видите сами, то больничку покажут развалившуюся, то еще что-нибудь, то школа, где дети чуть ли не в пятую смену учатся. На местах вы должны это видеть все, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решений", – приводит РИА Новости слова Путина.

Он напомнил, что партия много раз доказывала свою правоту, проявляла волю и предлагала объединяющую повестку.

"Главное в работе партии – быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать незамедлительно, помогать, объяснять, защищать", – добавил глава государства.

"Единая Россия" в субботу проводит в Москве свой 19-й съезд, который посетил президент РФ Владимир Путин. На съезде партия будет дан старт выборной кампании 2021 года, в ряде руководящих должностей пройдет ротация, будет реформирована структура генсовета и исполкома партии.

Читайте также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Лучшие фэшн-фотографии со всего мира за 2019 год
Путин призвал "трясти" чиновников
Обзор цен на рынке Сухума


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться