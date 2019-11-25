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Золотые руки: китаец собрал Merсedes-Benz 500k из дерева

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© Видео РИА Новости
Sputnik Абхазия

Восемь лет и почти 2 миллиона рублей понадобилось плотнику из Китая, чтобы осуществить свою мечту – построить спортивный мерседес.

Копию ретро-автомобиля Mercedes-Benz 500k из дерева плотник Сан из китайского города Кайюань собрал сам и потратил около двух миллионов рублей, передает РИА Новости. Спорткар разгоняется до 90 километров в час.

По словам мастера, пока копия не дотягивает до оригинала, но он работает над улучшением автомобиля.

"Деревянный конь" почти полностью (за исключением шасси и двигателя) выполнен из четырех разных пород дерева: палисандра, красного палисандра, из дерева колючей изгороди и из дерева цзин.

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Теги:
Китай


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