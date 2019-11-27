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Путин дал совет школьникам, как выбрать профессию

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Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком.

Владимир Путин на Всероссийском открытом уроке рассказал школьникам, на что ориентироваться при выборе профессии.

Путин вспомнил, как "примерял" на себя самые разные специальности и прислушивался к ощущениям. По его словам, "внутри должно что-то щелкнуть", и человек почувствует, хочет ли заниматься этим делом всю жизнь.

При этом президент отметил, что у него были "очень сложные дискуссии" с родителями и тренером по поводу будущей профессии.

Во вторник глава государства пообщался по телемосту со школьниками в рамках традиционного открытого урока, проходящего на "Проектории" в Ярославле.

Всероссийский форум профессиональной ориентации "Проектория", ранее известный под названием "Будущие интеллектуальные лидеры России", проводится по распоряжению главы государства с 2013 года и объединяет экспертов российских компаний и вузов, лучших педагогов и мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в сфере профессиональной ориентации и самоопределения.

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