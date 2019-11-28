Прогулка по дну Дона: кадры внезапно обмелевшей реки

По информации ученых, уровень воды в Дону упал примерно на три метра. Это произошло из-за сильного ветра и сухой осени.

Вслед за Азовским морем сильный отлив произошел на реке Дон. Хотя ученые говорят, что такое природное явление вполне нормально, жители Ростовской области говорят, что раньше такого никогда не видели. Гулять по "дну" Дона сейчас ходят целыми семьями, а некоторые даже пытаются прокатиться по обмелевшим берегам на автомобиле.

Спасатели призывают автомобилистов не ездить по обмелевшим берегам Дона, несколько машин уже застряли на опасных участках, их пришлось эвакуировать.

Между тем Азовское море уже вернулось в привычные берега после сильного отлива. Вода отступила примерно на сто метров. В ГУМЧС по Краснодарскому краю и администрации Приморско-Ахтарского района пояснили, что это произошло в связи с сильным ветром, который "выгнал" воду из привычных берегов.

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